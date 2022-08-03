"Бенфіка" розтрощила "Мідтьюлланд", результати інших матчів Ліги чемпіонів
У вівторок, 2 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 3-й раунд
Перші матчі
2 серпня
"Шериф" (Молдова) – "Вікторія" (Чехія) 1:2
Голи: Аканбі, 36 (пен.) – Хори, 41 (пен.), Буча, 55
"Лудогорець" (Болгарія) – "Динамо" (Хорватія) 1:2
Голи: Текпетей, 22 – Перич, 6, Падт, 9 (автогол
"Монако" (Франція) – ПСВ (Нідерланди) 1:1
Голи: Дісасі, 80 – Верман, 38
"Юніон" (Бельгія) – "Рейнджерс" (Шотландія) 2:0
Голи: Теума, 27, Ванзейр, 76 (пен.)
"Бенфіка" (Португалія) – "Мідтьюлланд" (Данія) 4:1
Голи: Рамуш, 17, 33, 61, Фернандес, 40 – Сісто, 78 (пен.)
Повторні матчі відбудуться 9 серпня
- "Динамо" перший матч третього кола відбору ЛЧ зіграє сьогодні у Лодзі проти австрійського "Штурму". Гра розпочнеться о 21:00. Переможець цього протистояння у плей-офф кваліфікації зустрінеться з "Бенфікою" або "Мідтьюлландом".
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