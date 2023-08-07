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Бербок: Саміт у Джидді показав, що російська агресія має наслідки далеко за межами Європи

7 серпня, 2023 понедiлок
08:20
Війна з Росією Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що саміт у Джідді показує, що російська агресія проти України має наслідки далеко за межами Європи

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Сигнал із Джидди такий: жорстока війна, яку веде Росія, також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці. Тому що це має наслідки далеко за межами Європи: від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки. Крім того, йдеться про зростання цін на зерно та глобальне продовольче постачання, яке Росія так безжально погіршила", – сказала вона.

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Також Бербок високо оцінила зусилля на саміті всіх країн.

"Кожен міліметр прогресу до справедливого та чесного миру приносить шматочок надії для народу України", – наголосила Бербок.

Окрім цього, вона додала, що президент України Володимир Зеленський "показав дуже рішучий шлях для цього своєю формулою миру". Міністерка зокрема наголосила, що всюди спільним розумінням має бути статут ООН.

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

Цими вихідними 5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

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