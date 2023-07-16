Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Хотілося б, щоб ми домовилися. Але наразі йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що треба поглянути в обличчя реальності", - сказала вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини зазначила, що її країна робить усе можливе, щоб "спробувати дипломатичними каналами зупинити цю атаку з боку Росії". Зокрема, уряд ФРН постачає озброєння для України.



"Кожного дня ми намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти цю війну. На жаль, ми не вміємо чаклувати - тоді б ця війна вже закінчилася", - зазначила Бербок.

За її словами, враховуючи свої можливості, Німеччина має спостерігати, в яких сферах може допомогти Україні найефективніше.

Бербок також окремо наголосила, що для успішного наступу ЗСУ необхідне обладнання для розмінування.

"Неймовірно, наскільки велика територія була замінована. Це означає, що нам потрібне обладнання для подолання цього мінного поясу", - сказала очільниця МЗС Німеччини.

За словами Бербок, точаться непублічні дискусії про те, як розв'язувати цю проблему в Україні.