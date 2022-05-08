Берлін зробив помилку, зрівнявши символіку України та РФ, – Кулеба

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері.

"Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – вказав він.