Берлін зробив помилку, зрівнявши символіку України та РФ, – Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба обурився тим, що в Берліні відібрали українські прапори в учасників мітингу
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері.
"Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – вказав він.
- Нагадаємо, у Берліні поліція відібрала українські прапори в учасників заходів біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.
- Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня.
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