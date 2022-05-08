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Головна війна з Росією Берлін зробив помилку, зрівнявши символіку України та РФ, – Кулеба

Берлін зробив помилку, зрівнявши символіку України та РФ, – Кулеба

8 травня, 2022 неділя
22:56
війна з Росією прапор України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обурився тим, що в Берліні відібрали українські прапори в учасників мітингу

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твіттері.

"Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії", – вказав він.

  • Нагадаємо, у Берліні поліція відібрала українські прапори в учасників заходів біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні.
  • Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня.

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Німеччина
Берлін
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