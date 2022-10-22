Про це повідомило видання Читомо.

Під час розмови презентували "Better time stories" - некомерційний проєкт з підтримки українських дітей-біженців у Нідерландах, Фландрії (Бельгія), Німеччині та Австрії.

Зокрема через проєкт можна придбати книжки для дітей і передати їх українським біженцям у Німеччині. Залишити запит на видання або пожертвувати книжки для дітей можна за покликанням на сайті проєкту.

"Кожен з Німеччини може фінансово підтримати проєкт і стати патроном української сім’ї, допомогти дітям повернути Батьківщину і побудувати місточок до їхніх татів, які лишились в Україні", - сказала Ельке Бюденбендер.

До "Better time stories" доєдналися й українські видавництва "Ранок" та "Видавництво Старого Лева".

"Наші діти зараз, і в Україні, і закордоном не мають нормального дитинства, родини роз’єднані. Багато тат, і мам на фронті. Звичайні ритуали - як читання - це повернення дому", - зауважила Олена Зеленська.

Українська та німецька леді зачитували книжки для проєкту.

"Читання - це підґрунтя для психологічної стійкості й зростання", - додала Зеленська.

4 жовтня у чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".

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