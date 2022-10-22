"Better time stories": перші леді України та Німеччини презентували книжковий проєкт у Франкфурті
На Франкфуртському книжковому ярмарку відбулася зустріч перших леді України та Німеччини: Олени Зеленської й Ельке Бюденбендер
Про це повідомило видання Читомо.
Під час розмови презентували "Better time stories" - некомерційний проєкт з підтримки українських дітей-біженців у Нідерландах, Фландрії (Бельгія), Німеччині та Австрії.
Зокрема через проєкт можна придбати книжки для дітей і передати їх українським біженцям у Німеччині. Залишити запит на видання або пожертвувати книжки для дітей можна за покликанням на сайті проєкту.
"Кожен з Німеччини може фінансово підтримати проєкт і стати патроном української сім’ї, допомогти дітям повернути Батьківщину і побудувати місточок до їхніх татів, які лишились в Україні", - сказала Ельке Бюденбендер.
До "Better time stories" доєдналися й українські видавництва "Ранок" та "Видавництво Старого Лева".
"Наші діти зараз, і в Україні, і закордоном не мають нормального дитинства, родини роз’єднані. Багато тат, і мам на фронті. Звичайні ритуали - як читання - це повернення дому", - зауважила Олена Зеленська.
Українська та німецька леді зачитували книжки для проєкту.
"Читання - це підґрунтя для психологічної стійкості й зростання", - додала Зеленська.
- 4 жовтня у чотирьох країнах: Україні, Німеччині, Австрії та Нідерландах - стартував книжковий проєкт для українських дітей "Better Time Stories".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе