Без деокупації Донбасу повноцінне відновлення зруйнованих українських міст неможливе, - Кушнірук

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



“Цілком очевидно, що Україна буде жити зовсім інакше після війни, але потрібно зрозуміти ситуацію, з якої розпочнеться повноцінне відновлення нашої держави. Відновлення України залежить від того. як ми завершимо війну. Не тільки перемогою, а чи зможемо ми деокупувати Донбас. Я вважаю, що без деокупації Донбасу повноцінне відновлення України є неможливим”, - пояснив Кушнірук



На думку Кушнірука, відновлення зруйнованих міст та селищ України залежатиме від результатів російсько-української війни. Оскільки, багато населених пунктів будуть знаходитись в зоні постійних бойових дій



“Відновлення Маріуполя, Ізюма, Харкова, Волновахи і т.д. буде неможливим без деокупації Донбасу. Ці міста залишаться в зоні бойових дій. Тому повноцінне відновлення таких міст ми не зможемо забезпечити без деокупації наших територій.”, - зауважив Кушнірук



Кушнірук також наголосив на важливості прийняття рішення про відновлення українських міст. За його словами, таке рішення слід приймати після закінчення бойових дій.



“Все залежить від нашого військово-політичного керівництва та ЗСУ. Рішення про відновлення міст слід приймати лише після закінчення бойових дій. Лише після цього ми зможемо визначити як нам відновлювати інфраструктуру на сході України, яка найбільше постраждала”, - додав Кушнірук

Нагадаємо, 9 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати із заморожених російських активів та від націоналізації майна РФ $300-500 млрд