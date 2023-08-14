Прізвище Єрмака почали вплітати в будь-яку подію, яка так, або інакше стосується України. Іноді сама новина починається з прізвища людини, яка за своїми обовʼязками, лише відповідає за роботу однієї будівля на Банковій. Все інше факультатив. Угу, саме те, що усі подумали… "Ні обіцянок, ні пробачень".

Але з кожним днем цього факультативу все більше та більше. Провладні придворні трубадури, від великих ЗМІ, до ноунейм телеграм каналів, наполегливо і майже цілодобово вбивають українцям в голову просту думку, — без Єрмака нічого не відбувається.

Закордонні справи — це Єрмак. Питання обороноздатності — знов Єрмак. Перемовини із союзниками — і тут Єрмак!

Навіть із Марком Міллі генерал Валерій Залужний не може поспілкуватись без… ну ви зрозуміли, так?

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Ще трохи й новини будуть починатись так, "Єрмак та сонце принесли новий день українцям". Або "Завдяки Єрмаку в країну прийшло Різдво! Христос народився! Славімо Єрмака та Його!".

Я цілком розумію природу таких інформаційних подій. На Банковій судячи з усього, вже почали грати в дуже важливу гру "Вибори". І, скоріш за все, нас чекає український варіант пʼєси "Я устал! Я ухожу". Володимир Олександрович відходить в бік, і на сцені зʼявляється: рятівник країни, потужний військовий функціонер, фаховий дипломат, не менш фаховий економіст, і так далі… дарагой Андрей Барисыч! І під цю (або трохи іншу) подію треба ретельно підготувати інформаційний ґрунт.

Хтось зараз скаже, "Петров! Та чого ти? А, може, він і є алицетворением фрази про новые лица? Дочекались нарешті! Даймо йому шанс".

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Хто зна… Може, і так?! Може, мільйони українців знов "помиляються і не бачать ачевідного". Про хоч поржом ще не кажуть? То і добре… Але щось я не памʼятаю новин трирічний давнини про те, як Єрмак був присутнім на процесі виходу з виробництва двадцятої… чи навіть тридцятої САУ "Богдана". Або особисто завітав до розташування першої бригади берегової оборони, яка повністю озброєна українською протикорабельною ракетною системою "Нептун". Закрив пельку Гетьманцеву, коли той питання підвищення фінансування армії називав політичним піаром. Чи добився від Генерального прокурора, щоби проти посіпак Януковича, а саме Татарова та Портнова, були порушені карні справи! Я вже не буду казати, про доведення до кінця унікальної справи вагнерівців. До речі… Хто може зараз сказати, скільки життів українських військових потім забрали ті самі, врятовані дзвінком з Банкової вагнерівці?

І головне! Куди подіти слова депутата Гео Лероса, сказані ним з трибуни Верховної Ради України, який прямо назвав Єрмака агентом російських спецслужб?

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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