“Без їжі, води та під постійними обстрілами”: евакуйований мешканець Маріуполя про ситуацію в місті

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що російські окупанти насильно змушують людей виїжджати з Маріуполя на територію РФ.



Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV“Такого жаху ні я і ніхто інший не переживали в житті. Це справжнє пекло. Я навіть не буду говорити про військові дії. Ми жили без води. Збирали дощову воду, або ж колодязів, яких не так багато на даний час в сучасному місті. Останні два тижні, з яких ми перебували в місті, майже були відсутні харчі. Ми тримались на тих запасах, які мали.” - розповів Чуфаров.Даниїл розповів, що йому та його родині доводилось урізати пайок їжі на кожну людину, те ж саме стосувалось й води.“Продукти, які зберігаються довше, ми відклали й навіть не звертали на них уваги. Адже прекрасно розуміли, що швидко це все не закінчиться. В нас не було газу, води, електрики та мобільного зв’язку”, - розповів ЧуфаровЧуфаров наголосив, що вижити та врятуватись їм допомогло те, що вони об’єднались зі знайомими та незнайомими людьми й разом допомагали один одному“Ми об’єднались зі знайомими та незнайомими людьми й разом допомагали один одному. Ми шукали дрова, щоб разом приготувати їжу. Також ми були дуже обережні. Я зараз знаходжусь на безпечній території і коли чую сигнал повітряної тривоги, то згадую Маріуполь. Там її не було. В повітряній тривозі в Маріуполі не було й сенсу, оскільки місто обстрілювали постійно.”- додав Чуфаров