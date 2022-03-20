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“Без їжі, води та під постійними обстрілами”: евакуйований мешканець Маріуполя про ситуацію в місті
Мешканець Маріуполя Даніїл Чуфаров, якому вдалося евакуюватись, розповів про жахливу гуманітарну ситуацію в місті
Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV
“Такого жаху ні я і ніхто інший не переживали в житті. Це справжнє пекло. Я навіть не буду говорити про військові дії. Ми жили без води. Збирали дощову воду, або ж колодязів, яких не так багато на даний час в сучасному місті. Останні два тижні, з яких ми перебували в місті, майже були відсутні харчі. Ми тримались на тих запасах, які мали.” - розповів Чуфаров.
Даниїл розповів, що йому та його родині доводилось урізати пайок їжі на кожну людину, те ж саме стосувалось й води.
“Продукти, які зберігаються довше, ми відклали й навіть не звертали на них уваги. Адже прекрасно розуміли, що швидко це все не закінчиться. В нас не було газу, води, електрики та мобільного зв’язку”, - розповів Чуфаров
Чуфаров наголосив, що вижити та врятуватись їм допомогло те, що вони об’єднались зі знайомими та незнайомими людьми й разом допомагали один одному
“Ми об’єднались зі знайомими та незнайомими людьми й разом допомагали один одному. Ми шукали дрова, щоб разом приготувати їжу. Також ми були дуже обережні. Я зараз знаходжусь на безпечній території і коли чую сигнал повітряної тривоги, то згадую Маріуполь. Там її не було. В повітряній тривозі в Маріуполі не було й сенсу, оскільки місто обстрілювали постійно.”- додав Чуфаров
- Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що російські окупанти насильно змушують людей виїжджати з Маріуполя на територію РФ.
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- Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду
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