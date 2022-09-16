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"Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів!", - ультрас "Динамо" написали лист з фронту

16 вересня, 2022 п'ятниця
23:40
Спорт

WBC ультрас "Динамо" написали лист з фронту, де вимагають братів Суркісів піти з київського клубу

Ультрас також прикріпили світлину з фронту, де на снарядах написали "без Суркісів".

"Ми правильно розуміємо, що клуб вирішив, що між ним та фанатами є якась єдність? У минулому році головний тренер клубу стверджував, що фанати, які приїхали на виїзд у Тернопіль - це не "Динамо". А зараз клуб заявляє про нашу з ним єдність. З 2014 року фанати "Динамо" Київ борються за незалежність України з РФ, чиї інтереси тут роками відстоює один з власників клубу. Про яку єдність йде мова?! На наш погляд, нинішнє "Динамо", на жаль, перетворилося у пристанище для відвертих ворогів України, промосковських колаборантів на кшталт різних Суркісів, Львочкіних, Пузанових та інших негідників, які спокійно відвідують матчі легендарного клубу з самого серця Великої Країни", - пишуть у листі.

Фанати "Динамо" чітко наголошують, що краще клуб буде без єврокубків, перемог і трофеїв, ніж зі Суркісами.

"Якщо досі є ті, хто не розуміє наш посил, то пояснимо на прикладі тренду сьогодення: Без єврокубків чи без Суркісів? Без Суркісів! Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів! Без трофеїв чи без Суркісів? Без Суркісів! І неодмінно настане час, коли ми знову побачимо наше Динамо на вищих щаблях п'єдесталу... і БЕЗ Суркісів!", - йдеться у листі "Динамо".

У цьому сезоні київське "Динамо" ганебно розпочало сезон. Команда програла два матчі у груповому раунді Ліги Європи, двічі в УПЛ і здобули лише 1 перемогу в чемпіонаті України.

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футбол
Динамо
Ігор Суркіс
Григорій Суркіс
війна з Росією
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