Без світла майже 900 тис. людей, без газу - майже 300 тис.: уряд про ситуацію з енергопостачанням

Про це повідомляє "Урядовий портал".



"Минулої доби відновлено електропостачання понад 96 тисячам споживачів: зокрема, у Сумській області - близько 49 тисячам, у Донецькій - близько 22 тисячам, у Запорізькій - близько 15,8 тисячам, Київській - 5,1 тисячам споживачів", – йдеться у повідомленні.



Газопостачання вдалося відновити для 3,8 тис. споживачів, уточнили в уряді.



Станом на 19 березня без газу залишаються понад 273 тисячі споживачів. Знеструмленими - понад 1327 населених пунктів, загалом понад 872 тисячі споживачів.



В уряді констатують стабільну роботу "Об'єднаної енергосистеми Україи" в синхронній зоні з енергетичними системами ЄС.



Як нагадала пресслужба Кабміну, 10 березня газопровід-відвід до Вуглегірської ТЕС був пошкоджений через обстріли ворога, а через постійні бойові дії вдалося тільки локалізувати пошкодження. Втім, за 18 березня Оператор газотранспортної систем України відновив потік газу до ТЕС – газопровід вдалося полагодити. Таким чином, теплова електростанція отримала резервне джерело живлення.



Нагадаємо, окупанти під час обстрілів пошкодили мережі газопостачання в Лисичанську, що на Луганщині, свідчать дані "Оператора газотранспортної системи України".

