Без світла залишається частина споживачів у 5 областях: стан енергосистеми України 22 вересня
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, але у 5 прифронтових областях є знеструмлення
Про стан в енергетиці повідомило Міненерго.
За даними міністерства, 21 вересня вдень протягом години застосовували обмеження виробництва відновлювальних джерел енергії загальною потужністю 300 МВт. Водночас вдалося відремонтували й відновити роботу корпусу одного з блоків ТЕС, який додав до енергосистеми 125 МВт потужності.
Прифронтові області
У Сумській області через атаки РФ по енергооб'єктах без світла залишалося близько 3 тисяч абонентів. Через обстріли прикордонних районів було знеструмлено 3 повітряні лінії електропередачі, а загалом по області пошкоджено 24 лінії.
Також через обстріли на Харківщині за добу знеструмлено понад 2 тисяч абонентів через пошкодження ліній передачі, але військові дозволили розпочати ремонтні роботи.
Тривають відновлювальні роботи й у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях, де частина споживачів залишається без електроенергії.
У Дніпропетровській області вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ НЕК "Укренерго", але лінію відновили в автоматичному режимі, знеструмлень не було.
Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС
У Херсоні минулої доби в ході відновлення мереж вдалося заживити понад 800 точок доступу, але у місті залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів. Тривають сповільнені ремонтні роботи через інтенсивні обстріли.
- Напередодні, 21 вересня, через масований обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України
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