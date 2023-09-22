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Головна Війна з Росією Без світла залишається частина споживачів у 5 областях: стан енергосистеми України 22 вересня

Без світла залишається частина споживачів у 5 областях: стан енергосистеми України 22 вересня

22 вересня, 2023 п'ятниця
14:41
Війна з Росією електроенергія

Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, але у 5 прифронтових областях є знеструмлення

Про стан в енергетиці повідомило Міненерго.

За даними міністерства, 21 вересня вдень протягом години застосовували обмеження виробництва відновлювальних джерел енергії загальною потужністю 300 МВт. Водночас вдалося відремонтували й відновити роботу корпусу одного з блоків ТЕС, який додав до енергосистеми 125 МВт потужності. 

Прифронтові області  

У Сумській області через атаки РФ по енергооб'єктах без світла залишалося близько 3 тисяч абонентів. Через обстріли прикордонних районів було знеструмлено 3 повітряні лінії електропередачі, а загалом по області пошкоджено 24 лінії.

Також через обстріли на Харківщині за добу знеструмлено понад 2 тисяч абонентів через пошкодження ліній передачі, але військові дозволили розпочати ремонтні роботи.

Тривають відновлювальні роботи й у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях, де частина споживачів залишається без електроенергії.

У Дніпропетровській області вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ НЕК "Укренерго", але лінію відновили в автоматичному режимі, знеструмлень не було. 

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні минулої доби в ході відновлення мереж вдалося заживити понад 800 точок доступу, але у місті залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів. Тривають сповільнені ремонтні роботи через інтенсивні обстріли.

  • Напередодні, 21 вересня, через масований обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України
Енергія
Запорізька АЕС
Каховська ГЕС
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