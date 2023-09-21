Через масований обстріл РФ пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України

Про це повідомляє Укренерго.

"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було частково знеструмлено споживачів у Рівненській та Житомирській областях.

Станом на 10:40 роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.

Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою повітряної тривоги.