Через масований обстріл РФ пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України
В ніч проти 21 вересня російські терористи здійснили першу за 6 місяців атаку на енергообʼєкти України. Унаслідок цього є пошкодження у західних і центральних регіонах
Про це повідомляє Укренерго.
"Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також було частково знеструмлено споживачів у Рівненській та Житомирській областях.
Станом на 10:40 роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях.
Повідомляється, що аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою повітряної тривоги.
- Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель. Деталі читайте в текстовому онлайні.
- Крім того, уночі та вранці 21 вересня російські терористи атакували місто Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу загинули чотири людини, ще 5 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.69 Купівля 37.69Продаж 38.47
- EUR Купівля 40.47Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе