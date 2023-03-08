Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти сприймають серйозно ствердження українського військового керівництва про те, що Крим буде звільнено. На території Криму загарбники будують фортифікаційні споруди та посилюють людський контингент. Загарбники продовжують залякувати людей. Вони шукають так званих ждунів, так вони називають українських громадян, які підтримують Україну та чекають звільнення півострова", - підкреслила Ташева.

За словами представниці президента в Автономній Республіці Крим, Україні необхідно звільняти територію Кримського півострову.

"Росіяни вивозять з Криму високоточну зброю, тому що працюють партизани та наші розвідники. Вони вже розуміють, що не зможуть це захистити. Тимчасово окупований Крим ворог використовує як ключову воєнну базу. Звідти відбувається напад на материкову частину України, звідти відбуваються ракетні удари. Ми доводимо нашим міжнародним партнерам, що нам необхідно звільняти територію Кримського півострову. Тому, що без звільнення Криму ми не зможемо почуватися в безпеці", - наголосила Ташева.