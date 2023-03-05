Про це Ходжес заявив у інтерв'ю ТСН.Тиждень, повідомляє УНІАН.

За словами американського генерала у відставці, Україна ніколи не буде в безпеці, доки Росія буде окупувати Крим.

"Найважливіше - звільнити Крим. Україна ніколи не буде в безпеці, допоки Росія буде окупувати Крим. Світ не буде інвестувати у відновлення України, допоки не буде повних гарантій безпеки, а це передбачає, що Росія більше не окуповує Крим. Тобто, Росія буде порушувати або блокувати шляхи доправлення вантажів до Азовського моря і звідти. Так, як вона робить це зараз. І, звісно, Росія буде перекривати морські шляхи до Одеси та з Одеси. Це означає, що основні зусилля мають бути зосереджені на звільненні Криму", - розповів Ходжес.

Він рекомендував Генштабу ЗСУ та українській владі чітко визначитись з тим, що Донбас важливий, але ціль - це Крим.

"Як мінімум, треба зробити збройні сили Росії неспроможними. Щоб чорноморський флот не міг більше перебувати в Криму. Щоб російські ВПС не могли там залишатися. Щоб не змогли звідти запускати дрони. Як вам це зробити? Високоточні удари з великих дистанцій. Я рекомендував би Генштабу та уряду в Києві чітко визначитись з тим, що Крим - це ціль. Донбас важливий. Але нехай росіяни продовжують вбивати себе на Донбасі, поки українці збирають сили для звільнення Криму. І давайте зосередимося на тому, що потрібно для того, щоб це зробити", - закликав Ходжес.

Він порадив у травні-червні кидати нові підрозділи, які готує Україна, не в район Бахмута, а в напрямку Мелітополя та Маріуполя.

"Думаю, у травні-червні збройні формування, які готує зараз Україна, треба кидати не в середину битви за Бахмут, а розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя, щоб обрубити сухопутний міст. А потім ви можете підтягнути більше HIMARS і розпочати завдавати ударів по Севастополю, Джанкою, Саках, по всіх цих місцях. Тоді для росіян буде майже неможливим залишатися там. Так Україна може перемогти", - підкреслив Ходжес.