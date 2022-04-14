Безпілотник, який розбився місяць тому в Хорватії, ніс авіабомбу та був радянського виробництва, - прокуратура Загреба про перші результати розслідування

Про це повідомляє суспільний мовник країни "HRT".



"Через більш як місяць надійшли результати попередніх опитувань. Підтвердилося - озброєний радянський військовий безпілотник", - йдеться в повідомленні.



Начальник відділу моніторингу та управління правильністю класу V командування підтримки CAF майор Міле Томич заявив, що на місці падіння безпілотника було знайдено залишки авіабомби OFAB 100-120 і запальнички AVU-ET 350F.



При цьому в Центрі криміналістичних розслідувань кажуть, що слідів військової вибухівки в дроні нема.



"Безсумнівно, що вибух літака після його удару об землю спричинив вибух внаслідок спрацювання саморобного вибухового пристрою, що складається з корпусу бомби із запальничкою 350 F та вибухової речовини, що не належить до групи традиційних військових або комерційних вибухових речовин", - розповіла головна експертка із пожеж та вибухівки Центру судової експертизи "Іван Вучетич" Івана Бачич.



Повідомляється, що причиною аварії безпілотника стало пошкодження механічного зв’язку між ним і парашутом.



Подію кваліфікували як тяжкий злочин. Обставини катастрофи, а також те, хто запустив космічний корабель, все ще з’ясовуються.



Матеріальні збитки, завдані падінням, оцінюють у 600 тис. кун (2,5 млн грн).

Нагадаємо, 10 березня пізно ввечері в районі студентського гуртожитку імені Стіпана Радича в Загребі впав невідомий об'єкт. На зроблених з місця події світлинах було видно утворену від вибуху воронку шириною близько трьох метри і глибиною метр.

Пізніше стало відомо, що у столиці Хорватії розбився безпілотник, який, за словами генсека НАТО, не мав озброєння й збився з курсу.

Також близько місяця тому дрон, який виявився російським безпілотником "Орлан-10", впав у Румунії. Це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.