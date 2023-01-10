Безплатний обмін ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує 16 січня, - Шмигаль
Програма безплатного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.
"Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи", - заявив Шмигаль.
За його словами, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".
Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем'єр.
"Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн", - резюмував очільник уряду.
- 13 грудня стало відомо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Євросоюзу профінансувати закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.
- У кінці грудня у мінреінтеграції повідомили, що програма стартує з січня 2023 року.
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