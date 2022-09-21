Безробіття в Україні становить понад 40%, - керівниця порталу GRC.UA Березівська
Керівниця експертно-аналітичного центру порталу GRC.UA Руслана Березівська розповіла, що рівень безробіття в Україні сягнув понад 40%
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"За даними Державної служби зайнятості безробіття в Україні становить понад 35%. За нашими даними рівень безробітних людей в Україні сягнув понад 40%. Ми проводили дослідження в кінці серпня та на початку вересня і зʼясували, що саме 40% українців втратили роботу через війну", - розповіла Березівська.
Керівниця порталу GRC.UA назвала основні причини через які українці втратили роботу.
"Головними причинами втрати роботи українці назвали переїзд, закриття компаній та скорочення посад. Тобто на сьогодні реальною цифрою безробіття в Україні є понад 40%, ще 22% українців вказали, що мають роботу, але отримують неповну заробітну плату", - додала вона.
- 29 липня у інфляційному звіті НБУ повідомили, що через повномасштабну війну рівень безробіття в Україні сягнув 35%
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