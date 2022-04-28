"Били струмом, відрізали палець і зламали ребра": на Запоріжжі росіяни майже два тижні катували бійця АТО
У Василівці Запорізької області росіяни 12 днів катували бійця АТО
Про це заявили в Силах оборони Запорізького краю, передає Укрінформ.
"У місті Василівка російські злочинці протягом 12 днів тримали у камері, катували, били струмом, відрізали палець та зламали чотири ребра чоловіку, учаснику АТО", - ідеться в повідомленні.
Також росіяни тримають у заручниках 16-річного сина очільника Запорізької РДА Олега Буряка.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни проводять масштабну "фільтрацію", жертвами якої найчастіше стають чоловіки призовного віку, а особливо - ветерани АТО, ООС, ексвійськові, поліцейські та проукраїнські активісти.
Крім того, окупанти розшукують і примушують до співпраці журналістів, надсилають їм листи з погрозами. У Бердянську, Мелітополі, Енергодарі та Токмаку росіяни допитують, обшукують і беруть у заручники представників ЗМІ, а їхню техніку викрадають.
- У Запорізькій області окупанти проводять перепис населення й шукають домівки українських силовиків.
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