Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворог 10 разів обстріляв місто Херсон.

Росіяни поцілили у житлові квартали та на територію заводу у Херсоні. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще одна дістала поранення.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованих територій було евакуйовано 96 людей.