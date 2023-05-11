Били з танків, авіації, артилерією й "градами": на Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина, одна поранена
Російські військові протягом минулої доби, 9 травня, 90 разів обстріляли Херсонщину. Унаслідок цього загинула людина, ще одна дістала поранення
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, ворог 10 разів обстріляв місто Херсон.
Росіяни поцілили у житлові квартали та на територію заводу у Херсоні. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще одна дістала поранення.
Також Прокудін повідомив, що з деокупованих територій було евакуйовано 96 людей.
- Протягом 9 травня росіяни обстріляли Херсонщину 63 рази. Унаслідок цього одна людина поранена, пошкоджено школу, фельдшерський пункт і торговельний центр.
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