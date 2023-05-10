На Херсонщині від російських обстрілів минулої доби пошкоджені школа, фельдшерський пункт і ТЦ, поранена людина
Російські військові протягом минулої доби, 9 травня, 63 рази обстріляли Херсонщину. Унаслідок цього одна людина поранена, пошкоджено школу, фельдшерський пункт і торговельний центр
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомлені.
Крім цього, ворог 7 разів обстріляв місто Херсон.
Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію і будівлю торговельного центру. Унаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.
Також Прокудін повідомив, що з деокупованих територій було евакуйовано 49 людей.
- Удень 8 травня російські окупаційні війська обстріляли Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали 10 цивільних людей, серед них дитина.
- Зранку 9 травня на Херсонщині внаслідок обстрілів було знеструмлено споживачів, живлення яких за день до того відновили. Також перебої з електроенергією фіксували ще в 5 областях.
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