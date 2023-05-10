Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомлені.

Крім цього, ворог 7 разів обстріляв місто Херсон.

Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію і будівлю торговельного центру. Унаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованих територій було евакуйовано 49 людей.