Зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів було знеструмлено споживачів, живлення яких відновили днем раніше
Зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів було знеструмлено споживачів, живлення яких учора відновили. Також перебої з електроенергією зафіксовано ще в 5 областях
Про це 9 травня повідомила пресслужба Укренерго.
Так, учорашні та сьогоднішні обстріли не зачепили електростанцій, однак через атаки росіян є пошкодження у розподільчих мережах у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій і Херсонській областях.
"Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення", - розповіли в Укренерго.
"Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням", - додали там.
Водночас генерації вистачає на покриття потреб усіх споживачів у країні. Імпорт електроенергії не здійснюється. Натомість триває експорт до Молдови та Польщі.
- У ніч на 9 травня окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну.
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