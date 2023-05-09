Про це 9 травня повідомила пресслужба Укренерго.

Так, учорашні та сьогоднішні обстріли не зачепили електростанцій, однак через атаки росіян є пошкодження у розподільчих мережах у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій і Херсонській областях.

"Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення", - розповіли в Укренерго.

"Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням", - додали там.

Водночас генерації вистачає на покриття потреб усіх споживачів у країні. Імпорт електроенергії не здійснюється. Натомість триває експорт до Молдови та Польщі.