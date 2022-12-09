"Білий дім і я у кабінеті із сигарою": найдорожчий футболіст "Реала" заявив, що хотів би опинитись на місці Байдена
Вінгер мадридського "Реала" Еден Азар розповів, що хотів би помінятися місцями з президентом США Джо Байденом
Про це повідомляє Daily Mail.
"З якою будь-якою людиною на планеті я хотів би помінятися місцями? З Джо Байденом. Хоча б на п'ять хвилин. Бути президентом США. Ух ти! Еден Азар – президент Сполучених Штатів. Круто звучить, чи не так? Білий дім і я, який розслабився у кабінеті із сигарою", - сказав Азар.
31-річний Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за півзахисника англійському "Челсі" 115 млн євро.
Проте бельгієць провалився в Іспанії і зараз оцінюється у 7,5 млн. На рахунку Едена Азара 6 матчів, 1 гол і 1 асист у цьому сезоні.
- 1 грудня збірна Бельгії не змогла переграти Хорватію та вилетіла з чемпіонату світу.
- Півзахисник іспанського "Реалу" Еден Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе