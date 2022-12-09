"Білий дім і я у кабінеті із сигарою": найдорожчий футболіст "Реала" заявив, що хотів би опинитись на місці Байдена

Про це повідомляє Daily Mail.

"З якою будь-якою людиною на планеті я хотів би помінятися місцями? З Джо Байденом. Хоча б на п'ять хвилин. Бути президентом США. Ух ти! Еден Азар – президент Сполучених Штатів. Круто звучить, чи не так? Білий дім і я, який розслабився у кабінеті із сигарою", - сказав Азар.

31-річний Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу". У 2019 році мадридці заплатили за півзахисника англійському "Челсі" 115 млн євро.

Проте бельгієць провалився в Іспанії і зараз оцінюється у 7,5 млн. На рахунку Едена Азара 6 матчів, 1 гол і 1 асист у цьому сезоні.

1 грудня збірна Бельгії не змогла переграти Хорватію та вилетіла з чемпіонату світу.

Півзахисник іспанського "Реалу" Еден Азар заявив, що припиняє виступи за збірну Бельгії після провалу на чемпіонаті світу-2022.

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