Білий Дім неофіційно закликав Україну відмовитись від критики "Північного потоку-2", - ЗМІ

Про це написало видання Politico з посиланням на джерела у адміністрації президента США Джо Байдена.

Американські чиновники нібито закликали Україну не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та США. Один з чиновників адміністрації Джо Байдена заперечив цю інформацію, водночас заявивши, що ситуація складніша.



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Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило американських журналістів, що Україна все ще вважає реальною зупинку будівництва російського трубопроводу за рахунок американських санкцій.



Учасники переговорів з Німеччиною з боку США дали зрозуміти, що відмовилися від блокування будівництва газопроводу.

У виданні підкреслили, що Україна цим вкрай незадоволена.