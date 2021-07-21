Білий Дім неофіційно закликав Україну відмовитись від критики "Північного потоку-2", - ЗМІ
За словами журналістів, у США намагаються мінімізувати збитки після того як погодились не заважати прокладенню російського газопроводу до Німеччини "Північний потік-2"
Про це написало видання Politico з посиланням на джерела у адміністрації президента США Джо Байдена.
Американські чиновники нібито закликали Україну не обговорювати з Конгресом потенційні плани Німеччини та США. Один з чиновників адміністрації Джо Байдена заперечив цю інформацію, водночас заявивши, що ситуація складніша.
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Джерело, близьке до президента Володимира Зеленського, повідомило американських журналістів, що Україна все ще вважає реальною зупинку будівництва російського трубопроводу за рахунок американських санкцій.
Учасники переговорів з Німеччиною з боку США дали зрозуміти, що відмовилися від блокування будівництва газопроводу.
У виданні підкреслили, що Україна цим вкрай незадоволена.
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
- На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"
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