Білий дім порадив Україні не затягувати з контрнаступом, - Politico
У Білому домі вважають, що скоро Росія перейде до наступу, тож наполягають на тому, аби Україна закріпила свої успіхи на полі бою і почала власний контрнаступ
Про це повідомляє Politico.
"Білий дім через багатьох офіційних осіб порадив команді Зеленського готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно. Все це через побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може зазнати обмежень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри успіхи ЗСУ, Росія все ще контролює майже 20% України, а конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження. Крім того, за словами американських чиновників, Путін не демонструє жодних ознак відхилення від свого плану контролювати всю Україну.
"Згідно з оцінкою американської розвідки, Путін вважає, що, попри невдачі, з якими зіткнулася його армія, Росія все ще має дві вирішальні переваги: живу силу та час. Європейська розвідка також оцінює, що Путін відчуває впевненість, начебто він може дочекатися неминучого припинення опору з боку Заходу", - йдеться у повідомленні.
- Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що тривала оборона Бахмута дозволить Силам оборони України краще підготуватись до контрнаступальних дій.
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