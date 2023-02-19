Білий дім порадив Україні не затягувати з контрнаступом, - Politico

Про це повідомляє Politico.

"Білий дім через багатьох офіційних осіб порадив команді Зеленського готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно. Все це через побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може зазнати обмежень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри успіхи ЗСУ, Росія все ще контролює майже 20% України, а конфлікт уповільнився до жорстокої війни на виснаження. Крім того, за словами американських чиновників, Путін не демонструє жодних ознак відхилення від свого плану контролювати всю Україну.

"Згідно з оцінкою американської розвідки, Путін вважає, що, попри невдачі, з якими зіткнулася його армія, Росія все ще має дві вирішальні переваги: ​​живу силу та час. Європейська розвідка також оцінює, що Путін відчуває впевненість, начебто він може дочекатися неминучого припинення опору з боку Заходу", - йдеться у повідомленні.