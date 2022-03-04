Білий дім просить у Конгресу ще $10 млрд на допомогу Україні
Адміністрація президента США заявила, що має намір домогтися від Конгресу виділення понад 32 млрд доларів на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи для боротьби з пандемією COVID-19.
Про це повідомляє Голос Америки, - інформує Еспресо.TV.
У заяві в.о. директора Адміністративно-бюджетного відділу (OMB) Білого дому Шаланди Янг зазначено, що запропоновані асигнування мають стати частиною бюджетного законопроєкту про фінансування уряду США, ухвалення якого очікується до 11 березня.
"Ми наполегливо закликаємо Конгрес своєчасно надати 22,5 млрд доларів на покриття необхідних вже сьогодні витрат на [медичні] тести, лікування та вакцини, інвестиції у наукові розробки вакцин наступного покоління, та на глобальні програми, включаючи більшу кількість щеплень у всьому світі", – йдеться у документі.
Янг також наголосила на невідкладній потребі надання допомоги Україні та союзникам США в Центральній Європі в ситуації російського вторгнення в Україну.
Вона пояснила, що ці кошти підуть на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.
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