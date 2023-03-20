Білий дім: Росія з Китаєм підривають світовий порядок
У Білому домі заявили, що Росія та Китай підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни
Про це в інтерв'ю сказав координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі телеканалу Fox News.
"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі", - наголосив він.
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Китай та Росія посилюють співпрацю і відносини останнім часом, каже Кірбі. У США стежитимуть за перебігом подій у Москві під час зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Путіна.
Речник Білого дому також прокоментував китайський "мирний план", зазначивши, що у Штатах піддають сумнівам наміри Китаю щодо цієї війни.
"Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент", - зауважив він.
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Кірбі сподівається, що Цзіньпін триматиме відкритими "лінії зв'язку" з президентом Джо Байденом, а також намагатиметься з'ясувати українську позицію шляхом переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", - додав він.
- Сі Цзіньпін на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву 20–22 березня.
- Проте у МЗС України сумніваються, що під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви 20–22 березня буде ухвалено рішення про постачання Росії зброї.
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