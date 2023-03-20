Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Білий дім: Росія з Китаєм підривають світовий порядок

Білий дім: Росія з Китаєм підривають світовий порядок

20 березня, 2023 понедiлок
07:30
Світ Сі Цзіньпін та Путін

У Білому домі заявили, що Росія та Китай підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни

Про це в інтерв'ю сказав координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі телеканалу Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі", - наголосив він.

Читайте також: Сі Цзіньпін їде до Росії, щоб підготувати Путіна до українського контрнаступу, - Піонтковський

Китай та Росія посилюють співпрацю і відносини останнім часом, каже Кірбі. У США стежитимуть за перебігом подій у Москві під час зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Путіна.

Речник Білого дому також прокоментував китайський "мирний план", зазначивши, що у Штатах піддають сумнівам наміри Китаю щодо цієї війни. 

"Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент", - зауважив він.

Читайте також: Сі та Путін дуже подібні, тому світ чекає нове біполярне протистояння, - міжнародний експерт Марк Войджер

Кірбі сподівається, що Цзіньпін триматиме відкритими "лінії зв'язку" з президентом Джо Байденом, а також намагатиметься з'ясувати українську позицію шляхом переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору", - додав він.

  • Сі Цзіньпін на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву 20–22 березня.
  • Проте у МЗС України сумніваються, що під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви 20–22 березня буде ухвалено рішення про постачання Росії зброї.

Росія
Китай
Володимир Путін
США
Сі Цзиньпін
Джон Кірбі
Читайте також:
18 березня, 2023 субота
"Досить!": Усик висунув зустрічний ультиматум через нові вимоги Ф'юрі
19 березня, 2023 неділя
Президент UFC через бій Усика та Ф'юрі виніс "вирок" боксу
18 березня, 2023 субота
Велика Британія та Канада відреагували на рішення про ордер на арешт Путіна
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 березня
08:14
обстріл Херсонщина
За добу ворог випустив 385 снарядів по Херсонщині, 6 людей поранені
08:10
Чорногорія
Президентські вибори у Чорногорії: до другого туру пройшли проєвропейські кандидати
08:04
OPINION
"Шарлет" - лише підтвердження правила
07:48
G7 Країни Великої сімки
G7 вимагає від КНДР відмовитися від ядерної зброї і закликала світ до реакції на запуск балістичної ракети
07:00
КНДР провела навчання, які імітують тактичну ядерну контратаку
06:48
окупант
На Херсонщині окупанти погрожують позбавленням волі жителям без паспортів РФ, а ЗСУ відбили 69 атак ворога, - Генштаб
06:19
окупанти
Російський наступ на Донбасі наближається до кульмінації, - ISW
05:43
Євроcoюз ЄС
У ЄС відреагували на ордер МКС на арешт Путіна
05:26
Швейцарський банк Credit Suisse
Найбільший банк Швейцарії UBS придбав Credit Suisse
00:59
ЄС
Голови МЗС Євросоюзу у понеділок планують підписати план постачання боєприпасів Україні, - Йозвяк
00:46
У Маріуполі помітили колону вантажівок "гуманітарної місії" з прапорами Дагестану та Вірменії
00:07
У Центральноафриканській Республіці вбили 9 громадян Китаю. Звинувачують ПВК Вагнера
2023, неділя
19 березня
23:11
на фото: Володимир Гевко
Нардеп Гевко зі "Слуги Народу" потрапив у ДТП: загинула людина
22:49
військовий
У навчальному центрі на Чернігівщині загинули чотири військовослужбовці
22:42
Україна - Іспанія, фінал Євро-2023 з футзалу
Україна програла Іспанії у фіналі жіночого Євро-2023 з футзалу
22:24
Оновлено
Польща
Посол Рощишевський заявив, що Польща буде вимушена вступити в конфлікт, якщо Україна програє. У посольстві уточнили його слова
22:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Бахмутському напрямку РФ задіяла всі сили й намагається оточити місто. Колонка Сергія Згурця
21:45
Володимир Зеленський
"Світ розуміє, що відбувається": Зеленський про міжнародну підтримку та ордер МКС на арешт Путіна
21:14
на фото: Попеску
Молдова планує ввести санкції проти низки осіб, причетних до вторгнення в Україну
20:46
Косово - Сербія
Сербія прагне нормалізувати відносини з Косово, проте не хоче підписувати жодних угод, - Вучич
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Паралельні світи не перетинаються
19:53
путін
"Як і личить злодіям": Міноборони України пояснило, чому Путін приїхав у Маріуполь саме вночі
19:19
Києво-Печерська лавра
Церква Московського патріархату каже, щодо її виселення з Лаври "провокує росіян"
19:04
росія мобілізація орки окупанти
"Один голову сам собі прострелив": перехоплення ГУР про моральний стан окупантів
18:45
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Сі та Путін дуже подібні, тому світ чекає нове біполярне протистояння, - міжнародний експерт Марк Войджер
18:34
ЗСУ, українські військові
За добу ЗСУ уразили ворожий ЗРК "Тор" та 2 райони зосередження окупантів, - Генштаб
18:11
Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
18:10
російська школа
В російських школах почнуть вивчати африканські мови
18:01
OPINION
Юрій Бутусов
Ордер для Путіна. Що робити Україні?
17:45
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі застрелив у Гродно іноземця, який нібито відкрив вогонь з автомату й кидав гранати
17:40
Kozak System
Kozak System випустили пісню до дня народження Ліни Костенко
17:36
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд цього тижня виділив 518 мільярдів на оборону та затвердив план дій до кінця 2023 року
17:15
Інтерв’ю
Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін їде до Росії, щоб підготувати Путіна до українського контрнаступу, - Піонтковський
17:04
Росіяни вдарили з "граду" по Кам'янському, що на Запоріжжі: є загиблі та поранені
17:04
Ексклюзив
Павло Рябікін
Кандидатура Рябкіна на посаду посла в КНР є доволі вдалим вибором, - китаєзнавець Єфремов
16:56
Оновлено
Інгулець - Чорноморець
УПЛ: результати усіх матчів 18-го туру чемпіонату України з футболу
16:53
Микола Матвієнко (праворуч), Шахтар - Рух
"Шахтар" переграв "Рух" та повернув собі лідерство в УПЛ
16:40
Олександр Усик
WBA назвала Усику дату, до якої треба домовитися з Ф'юрі, інакше - обов'язковий захист
16:28
Ексклюзив
Саакашвілі
Комбінація тиску на уряд Грузії ззовні та всередині може вирішити питання звільнення Саакашвілі, - дипломат Чечелашвілі
16:27
Нова Каховка, вибух авто колаборанта
В окупованій Новій Каховці підірвали авто колаборанта, який працював у "патрульній службі", - "Каховський рух"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV