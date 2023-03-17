У МЗС України прокоментували запланований візит Сі Цзіньпіна до Москви

Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент, коли він готовий озброїти Росію", - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий до телефонної розмови з лідером Китаю.

Коментуючи намір Сі Цзіньпіна говорити з Росією про війну в Україні та просувати "мирні" перемовини, Кулеба заявив про відсутність у РФ бажання вести конструктивний діалог.

"Будь-яка війна закінчується за столом переговорів… Але моя мета як міністра закордонних справ — переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою", - сказав очільник МЗС.