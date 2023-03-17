У МЗС України прокоментували запланований візит Сі Цзіньпіна до Москви
У МЗС України сумніваються, що під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви 20-22 березня буде ухвалено рішення про постачання Росії зброї
Про це в інтерв'ю ВВС сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба.
"Я не думаю, що зараз для Китаю настав такий момент, коли він готовий озброїти Росію", - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що президент України Володимир Зеленський готовий до телефонної розмови з лідером Китаю.
Коментуючи намір Сі Цзіньпіна говорити з Росією про війну в Україні та просувати "мирні" перемовини, Кулеба заявив про відсутність у РФ бажання вести конструктивний діалог.
"Будь-яка війна закінчується за столом переговорів… Але моя мета як міністра закордонних справ — переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою", - сказав очільник МЗС.
- Сі Цзіньпін на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву 20–22 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.2
Купівля 38.2Продаж 38.96
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе