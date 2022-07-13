Про це повідомляє The Guardian.

РФ і Білорусь ризикують пропустити Олімпіаду-2024, адже не можуть брати участь у кваліфікації.

"Боюся, що потрібно буде прийняти рішення щодо того, що станеться з кожною з цих двох країн. І я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні кваліфікуватися. Однак проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпіади починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями та МОК. На перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім тих трьох видів спорту, де їх не забанили (велоспорт, дзюдо та теніс – прим.). І чи зможуть вони пройти кваліфікацію у цих трьох видах? Я не впевнений", – сказав колишній віцепрезидент МОК Крейг Ріді.