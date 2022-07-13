Білорусь і Росія ризикують пропустити Олімпіаду в Парижі
Колишній віцепрезидент МОК Крейг Ріді зауважив, що російські та білоруські спортсмени ризикують пропустити Олімпіаду в Парижі через війну в Україні
Про це повідомляє The Guardian.
РФ і Білорусь ризикують пропустити Олімпіаду-2024, адже не можуть брати участь у кваліфікації.
"Боюся, що потрібно буде прийняти рішення щодо того, що станеться з кожною з цих двох країн. І я припускаю, що загальні настрої будуть такими, що вони не повинні кваліфікуватися. Однак проблема зараз полягає в тому, що приблизно за два роки до Олімпіади починається кваліфікаційний період, встановлений міжнародними федераціями та МОК. На перший погляд, малоймовірно, що хтось зможе кваліфікуватися, крім тих трьох видів спорту, де їх не забанили (велоспорт, дзюдо та теніс – прим.). І чи зможуть вони пройти кваліфікацію у цих трьох видах? Я не впевнений", – сказав колишній віцепрезидент МОК Крейг Ріді.
- 10 червня Міжнародна федерація дзюдо дозволила російським та білоруським спортсменам взяти участь у найближчому турнірі "Великого шолома" під нейтральним статусом.
- Федерація дзюдо України повідомила, що відмовляється від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо.
- Бойкот також вплине на кваліфікацію України на Олімпіаду-2024.
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