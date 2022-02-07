Білорусь наближає війська РФ до Києва і далекого тилу України та дає змогу загрожувати всім регіонам, - політолог Басараб
Політолог Михайло Басараб вважає, що поглинання Білорусі дає можливість Росії загрожувати військами усім українським регіонам
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Лукашенко після кривавого придушення революції у своїй країні перетворився на абсолютно маріонеткового і ручного диктатора РФ. Зараз він говорить на публіку рівно те, що йому наказують говорити з Кремля", - вважає політолог.
Басараб оцінив ймовірнсть участі Білорусі у можливому наступі на Україну.
"Думаю, що білоруси не складатимуть там основу. Білорусь цікавить Росію винятково як плацдарм для більш вигідної диспозиції у можливому збройному протистоянні з Україною - це додаткова ділянка спільного кордону. Окрім того, Білорусь територіально істотно наближає російські війська до важливих стратегічних опорних точок України. Це безпосередньо - столиця Київ і, наприклад, можливість зайти в далекі тили - теоретично вдарити з території Білорусі в напрямку Львова. Білорусь дає можливість Росії загрожувати рівною мірою усім українським регіонам", - сказав він.
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Політолог також висловив думку щодо участі білоруських солдатів в цій можливій війні.
"Можливо, відморозки з якихось спецслужб, представники КДБ можуть бути особливо вмотивовані і ідейними. Щодо звичайних солдат - я думаю, буде надвисокий рівень дизертирства. Тут у мене немає жодних сумнівів. Поки це здається легкою прогулянкою, то фантазії можуть бути які завгодно. А коли тут буде серйозний опір і море крові з боку загарбників, думаю, багато в кого відпаде бажання брати участь в цій безглуздій та аморальній війні", - підсумував він.
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