Білорусь почали масово покидати чоловіки, - МВС України

Про це заявив радник міністра Вадим Денисенко у ефірі національного марафону.

"Дуже важлива новина. У Білорусі, за нашими даними, почався масовий виїзд чоловіків за кордон. У Білорусі, у принципі, чоловіки починають боятися, що Лукашенко може все ж таки почати (відправляти – ред.) війська в Україну. Тобто, у Білорусі починається паніка. І чим більше цієї паніки буде, тим менша вірогідність того, що Лукашенко, навіть теоретично, наважиться рухатися у сторону України", - зазначив Денисенко.



