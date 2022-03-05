Білорусь почали масово покидати чоловіки, - МВС України
У МВС України мають інформацію про те, що з Білорусі масово починають виїжджати чоловіки
Про це заявив радник міністра Вадим Денисенко у ефірі національного марафону.
"Дуже важлива новина. У Білорусі, за нашими даними, почався масовий виїзд чоловіків за кордон. У Білорусі, у принципі, чоловіки починають боятися, що Лукашенко може все ж таки почати (відправляти – ред.) війська в Україну. Тобто, у Білорусі починається паніка. І чим більше цієї паніки буде, тим менша вірогідність того, що Лукашенко, навіть теоретично, наважиться рухатися у сторону України", - зазначив Денисенко.
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