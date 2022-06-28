Білорусь посилила кордон з Україною шістьма батальйонами, - МОУ

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

"Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів він.

Речник додав, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Мотузяник також зазначив, що російське командування готує для підривної діяльності проти України диверсантів з білоруських військовослужбовців.

"Ми поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни. Розвідка повідомляє про те, що фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з числа військовослужбовців Республіки Білорусь", - розповів він.