Білорусь посилила кордон з Україною шістьма батальйонами, - МОУ
До шести батальйонів білоруських військ розміщені на кордоні з Україною у Гомельській та Брестській областях
Про це заявив на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
"Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів посилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів він.
Речник додав, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
Мотузяник також зазначив, що російське командування готує для підривної діяльності проти України диверсантів з білоруських військовослужбовців.
"Ми поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни. Розвідка повідомляє про те, що фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з числа військовослужбовців Республіки Білорусь", - розповів він.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.09
- Актуальне
- Важливе