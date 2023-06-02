Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн
Навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах продовжено мінімум до 11 червня
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Військові навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах тривають вже 58 тижнів.
"3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Доманово", "Лепельський", "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський", - пише Гаюн.
- Нагадаємо, що навчання на полігонах Білорусі триває з 29 квітня 2022 року.
- 1 червня Андрій Демченко, речник ДПСУ, зазначив, що зараз незначна кількість російських військових залучена у підготовці до навчання на білоруських полігонах.
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