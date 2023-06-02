Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн

Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн

2 червня, 2023 п'ятниця
19:35
Світ Лукашенко і Путін

Навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах продовжено мінімум до 11 червня

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Військові навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах тривають вже 58 тижнів. 

"3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Доманово", "Лепельський", "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський", - пише Гаюн.

  • Нагадаємо, що навчання на полігонах Білорусі триває з 29 квітня 2022 року. 
  • 1 червня Андрій Демченко, речник ДПСУ, зазначив, що зараз незначна кількість російських військових залучена у підготовці до навчання на білоруських полігонах.
Росія
Білорусь
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
1 червня, 2023 четвер
На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
2 червня, 2023 п'ятниця
Генерал Міллі: Найбільшу вогневу міць для контрнаступу України забезпечать танки
Олександр Усик
2 червня, 2023 п'ятниця
Промоутер назвав дату і місце наступного бою Усика
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.49
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
2 червня
19:20
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна обіграла росіянку та вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
19:06
ЗСУ
ЗСУ відбили 8 атак на Мар'їнку, а РФ відправила озброєних курсантів обороняти західний кордон, - зведення Генштабу
18:51
Резніков і Ллойд Остін
Резніков прибув до Сінгапуру на безпековий форум "Діалог Шангрі-Ла" й зустрівся з главою Пентагону
18:37
Ексклюзив
укриття
Говорити про нові укриття можна лише умовно, для їхнього будівництва немає держстандартів, - радниця Кличка в Асоціації міст
18:37
Огляд
Татусів уїкенд
Відверту наготу "Ідола" чи моторошну стихію "Тих днів": що подивитися на вихідних
18:11
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення
18:02
обстріл Харківщини
Росія вдарила по Харківщині ракетами С-300
17:53
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву Пашиняна, що Вірменія не є союзником РФ
17:51
Ексклюзив
Національна опера України імені Тараса Шевченка
До проведення конкурсу на посаду директора Національної опери України в.о. залишиться Петро Чуприна, - головний хормейстер Пліш
17:51
Німеччина уряд
Німеччина передасть Україні 66 бронетранспортерів
17:34
Трубіцин
Підписати листа на виїзд депутата Київради Трубіцина за кордон Буданова попросили ССО, - "Схеми"
17:27
Ексклюзив
Пашинян та Алієв
"Стати противником Азербайджану - це стати противником Туреччини": політолог з Баку про непідтримку Вірменії Росією
17:24
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик написав лист для вболівальників
17:12
Оновлено
дощь, гроза, парасоля, негода
У Києві гроза: є часткові відключення світла, затримуються електрички та тролейбуси
17:04
Дієго Сімеоне
Якщо займаєтеся сексом лише 4 рази на місяць, ви не можете грати в моїй команді, - тренер "Атлетико" Сімеоне
16:56
літаки
Китайські авіакомпанії почали оминати повітряний простір Росії під час рейсів до США, - Reuters
16:52
Лі Хуей
Спецпредставник Китаю заявив, що не пропонував залишити Росії окуповані території України
16:36
Клименко пояснив, чому Гвардія наступу була створена саме в системі МВС, а не ЗСУ
16:28
Оновлено
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО в Києві 16 травня, повідомили про підозру
Чотирьом блогеркам, які засвітили роботу ППО в Києві 16 травня, обрано запобіжні заходи
16:26
Торецьк, обстріл, ракетний удар, обстріли, Донеччина
На Донеччині через російський обстріл загорілися дві 9-поверхівки: загинула людина, врятовано 22 мешканці
16:17
Оновлено
Алар Каріс та Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Естонії створення спільних оборонних виробництв в Україні
16:05
Ексклюзив
кадирівці
РФ вирішила утилізувати ПВК, перекинувши їх на найнебезпечніші напрямки в Україні, - військовий експерт Снєгирьов
16:03
Ексклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
На кожен винищувач F-16 потрібно по два-чотири пілоти, - авіаексперт Долінце
15:59
зброя
В Україні на руках у населення близько 1,2 млн одиниць зареєстрованої зброї, - міністр МВС
15:46
хмари
Територію України перетинає холодний атмосферний фронт: Наталка Діденко про погоду цими вихідними
15:43
Японія
Японія закликала впроваджувати жорсткі санкції проти Росії для припинення агресії проти України
15:20
обстріл
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі: двоє загиблих, четверо поранених
15:18
обережно міни
На Харківщині автівка підірвалася на вибуховому пристрої: загинула жінка, поранено трьох дітей
15:09
Гвардія наступу
Гвардія наступу: МВС анонсувало формування нових штурмових бригад
15:08
Ексклюзив
За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів Авдіївки, гатить зі всього, що має, - керівник МВА Барабаш
15:07
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що США допоможуть побудувати "українську армію майбутнього"
14:51
Boeing Starliner
Boeing перенесла перший політ Starliner з екіпажем через проблеми з безпекою
14:50
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Смерть біля укриття. Які уроки мають винести Кличко, Зеленський та інші
14:49
Смартфон
У застосунку "Київ Цифровий" віднині є офлайн-мапа укриттів: як скористатися
14:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:31
Папа Римський Франциск
Нобелівська лауреатка премії миру Матвійчук передасть Папі Римському листи від родичів полонених
14:23
Російські мародери
Викрав бензопилу й інше майно жителів Київщини: російському розвіднику-снайперу заочно оголосили підозру
14:17
на фото Максим Бужанський
Нардеп Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону. Данілов заявив, що йому не місце в політиці
14:13
принц Гаррі
Принц Гаррі стане першим за 130 років королівським представником, який свідчитиме в суді
13:54
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV