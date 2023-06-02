Білорусь продовжила спільні з РФ військові навчання, - Беларускі Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Військові навчання збройних сил РБ та РФ на білоруських полігонах тривають вже 58 тижнів.

"3-4 червня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Доманово", "Лепельський", "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський", - пише Гаюн.