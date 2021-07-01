Білорусь виключили з Європейської мовної спілки

Про це повідомляє білоруське "Єврорадіо".



з 1 липня БТРК більше не матиме доступу до низки послуг, доступних для членів EBU. Зокрема Білорусь не зможе здійснювати:

обмін новинами та музичним контентом;

юридична, технічна та дослідницька експертиза;

не матиме права на трансляцію певних музичних та спортивних подій;

служби захисту інтересів.

У "Белтелерадіокомпанії" після ухвалення рішення заявили, що зустріли його "з посмішкою і деяким задоволенням".



Рішення про виключення білоруського мовника з EBU привітала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.



"Ми вітаємо рішення Європейської мовної спілки про виключення Білоруського державного телебачення БТРК. Невпинна моторошна пропаганда режиму, що транслює насильство, катування політичних в'язнів, розпалювання ненависті до людей, що вимагають демократії, заслужила на цю надзвичайну заборону", - сказала Тихановська.



Європейська мовна спілка є найбільшою у світі професійною асоціацією телерадіомовників. Вона організовує Євробачення та є розпорядником ліцензій на трансляцію низки європейських і світових спортивних і культурних подій.

Нагадаємо, раніше Білорусь заявила про вихід зі "Східного партнерства".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb