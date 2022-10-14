Білорусь ввела "режим контртерористичної операції"

Про це міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив у розмові з російським пропагандистським виданням "Ізвєстія".

Режим "контртерористичної операції" запровадили ніби-то через загрозу від сусідніх держав.

"Світ став таким непередбачуваним, що ми не можемо нікому вірити. Тому ми повинні дбати про власну безпеку, виходити з того, що, як сказав президент Білорусі, ми повинні захистити своїх людей і зробити так, щоб ні на один метр нашої землі не ступила нога окупанта. Глава нашої країни провів низку нарад із силовими структурами, запроваджено режим контртерористичної операції. Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив Макей.

Подробиць про "режим контртерористичної операції" поки немає. Жодні терміни не називаються.

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