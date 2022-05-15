Білоруси повернули родині з Бучі кота, якого вкрали окупанти. Їхати йому довелося у Чехію

Про це повідомляє білоруський телеграм-канал Баста з посиланням на слова власниці кота Альони Кукурузки.

Російські загарбники викрали кота Макса породи мейн-кун в одній з квартир у Бучі та вивезли його до Білорусі, йдеться у повідомленні.

За словами Кукурузки, їй з маленьким сином через окупацію Бучі довелося тікати закордон, вони зупинилися в Чехії. Місяць тому у вайбері зателефонували з Білорусі та сказали, що знайшли кота, в якого на шиї був кулон із номером телефону власників.

Кіт Макс проїхав понад 300 км від дому та під Гомелем прибився до місцевих. Там волонтери зробили йому новий ветеринарний паспорт та передали через Польщу до його родини в Чехію, повідомляє портал.

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