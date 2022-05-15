Білоруси повернули родині з Бучі кота, якого вкрали окупанти. Їхати йому довелося у Чехію
Окупанти вкрали кота породи мейн-кун та вивезли його до Білорусії, де його знайшли місцеві та повернули власникам завдяки контактам у котячому кулончику
Про це повідомляє білоруський телеграм-канал Баста з посиланням на слова власниці кота Альони Кукурузки.
Російські загарбники викрали кота Макса породи мейн-кун в одній з квартир у Бучі та вивезли його до Білорусі, йдеться у повідомленні.
За словами Кукурузки, їй з маленьким сином через окупацію Бучі довелося тікати закордон, вони зупинилися в Чехії. Місяць тому у вайбері зателефонували з Білорусі та сказали, що знайшли кота, в якого на шиї був кулон із номером телефону власників.
Кіт Макс проїхав понад 300 км від дому та під Гомелем прибився до місцевих. Там волонтери зробили йому новий ветеринарний паспорт та передали через Польщу до його родини в Чехію, повідомляє портал.
- Нагадаємо, Kalush Orchestra презентував знятий у зруйнованих Бучі, Ірпіні, Бородянці, Гостомелі кліп на пісню Stefania.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе