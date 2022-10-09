Про це громадський діяч, засновник організації "Білий легіон" Сергій Бульба розповів у ефірі Еспресо.

"Білоруси розглядають варіанти, як втекти з Білорусі. Роздумів щодо зміни влади на випадок повноцінного вступу Білорусі у війну я не зустрічав. На 2020 рік до збройного спротиву були готові 4,5%. Зараз серед тих, хто проти Лукашенка уже 88% людей розуміють, що є тільки цей шлях, бо в'язниці вільно не випустять. Також йде жорстка поляризація між прихильниками Лукашенка та тими, хто за західний варіант розвитку", - зазначив він.