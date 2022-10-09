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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Білоруси розглядають варіанти, як втекти з країни, - керівник "Білого легіону" Бульба

9 жовтня, 2022 неділя
10:40
війна з Росією Литовсько-білоруський кордон

У Білорусі люди роздумують, як тікатимуть з країни, якщо режим Лукашенка повноцінно вступить у війну проти України

Про це громадський діяч, засновник організації "Білий легіон" Сергій Бульба розповів у ефірі Еспресо.

"Білоруси розглядають варіанти, як втекти з Білорусі. Роздумів щодо зміни влади на випадок повноцінного вступу Білорусі у війну я не зустрічав. На 2020 рік до збройного спротиву були готові 4,5%. Зараз серед тих, хто проти Лукашенка уже 88% людей розуміють, що є тільки цей шлях, бо в'язниці вільно не випустять. Також йде жорстка поляризація між прихильниками Лукашенка та тими, хто за західний варіант розвитку", - зазначив він.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
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