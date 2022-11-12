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Білоруська армія не є тією, яка здатна напасти, - військовий експерт Грант

12 листопада, 2022 субота
20:09
війна з Росією На плацу Військової академії Республіки Білорусь

Білоруська армія дуже слабка - у неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії

Про це сказав британський військовий експерт, полковник Глен Грант у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Білоруська армія дуже слабка з голови. У неї немає належної підготовки, і багато її обладнання вже передано Росії. Це не та армія, яка справді може напасти. І все ж це не означає, що їх не можуть змусити це зробити", - заявив він.

На думку Гранта, що відповідь на питання щодо наступу з півночі - в руках Зеленського.

"Він повинен переконатися, що політично вся білоруська система, її уряд розуміють, що якщо Білорусь перетне кордон з Україною, то все - Україна вторгнеться в Білорусь та звільнить її від тих, хто при владі. Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що переходу кордону не повинно бути, що для них це не під силу, адже у них недостатньо військ, щоб це зробити розумно. Тож якщо ж вони нападуть, то буде набагато більше смертей як з боку росіян, так і з боку білорусів, і я не думаю, що білоруські солдати взагалі хочуть воювати з вами, насправді я впевнений, що цього вони не хочуть", - підсумував експерт.

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