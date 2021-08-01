Білоруска Тимановська звернулася по допомогу до МОК
Легкоатлетка з Білорусі Кристина Тимановська, яку зараз намагаються силою вивезти з Токіо до Мінська, просить Міжнародної олімпійський комітет втрутитися в її ситуацію
Про це інформує Еспресо.TV.
"Я прошу Міжнародний олімпійський комітет про допомогу.
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На мене було здійснено тиск й мене намагаються вивезти з країни (з Японії - ред.) без моєї згоди.
Тому я прошу Міжнародний олімпійський комітет втрутитися у це", - каже спортсменка в оприлюдненому нею щойно через соцмережі відеозверненні.
У відповідь в МОК сказали, що вивчають питання Тимановьскої.
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