Білоруска Тимановська звернулася по допомогу до МОК

Про це інформує Еспресо.TV.



"Я прошу Міжнародний олімпійський комітет про допомогу.



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На мене було здійснено тиск й мене намагаються вивезти з країни (з Японії - ред.) без моєї згоди.



Тому я прошу Міжнародний олімпійський комітет втрутитися у це", - каже спортсменка в оприлюдненому нею щойно через соцмережі відеозверненні.

У відповідь в МОК сказали, що вивчають питання Тимановьскої.