Білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною, - Генштаб

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає Еспресо.TV.

"На Волинському напрямку ЗС України утримують визначені рубежі. На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що морально-психологічний стан десантників вкрай низький, оскільки офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців.

Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.

На Сіверщині механізовані та танкові частини стійко утримують оборону на зайнятих рубежах довкола Чернігова.На Слобожанщині механізовані частини Збройних Сил України ефективно ведуть оборонні бої з переважаючими силами ворога, на окремих напрямках мають успіх. Противник несе великі втрати.

"Угруповання Об’єднаних сил у ході важких оборонних боїв зірвало плани російських загарбників та не допустило виходу противника на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь залишається прикладом героїчного спротиву російській навалі", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі зазначають, що бойовики "ЛДНР" формують частини з резервістів, призваних у січні-лютому 2022 року. За планами російських кураторів маршеві роти будуть терміново перекидати під Харків. Мобілізовані чоловіки висловлюють гостре невдоволення.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію в операційній зоні та здійснюють прикриття частини морського узбережжя. Частина сил виконує завдання з недопущення прориву противника з району населених пунктів Херсон та Миколаїв.

Захисники Києва героїчно відбивають спроби ворожого наступу, нанесенням вогневого ураження та утриманням оборонних рубежів навколо міста та основних аеродромів. Не маючи успіху, противник вдається до обстрілів цивільних будинків з південно-західних околиць української столиці.

Загарбники активізувалися в інформаційному просторі поширюючи дезінформацію та матеріали кремлівської пропаганди. В Генштабі просять довіряти перевіреним ресурсам.

Нагадаємо, РФ провела мобілізацію в ОРДЛО. Мешканців планують використати як "гарматне м'ясо".