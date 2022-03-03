РФ провела мобілізацію в ОРДЛО. Мешканців планують використати як "гарматне м'ясо", – Головнокомандувач ЗСУ

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Еспресо.TV.

"Більшість із цих людей мають російські паспорти. Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса", - розповів Залужний.



Головнокомандувач також наголосив, що це є воєнним злочином і кричущим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ", - додав він.

Нагадаємо, окупанти РФ продовжують використовувати мирних мешканців як "живий щит".

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