Запам’ятаймо ці імена. Олег Молчанов, Дмитро Равич та Денис Дикун. Ці чоловіки — справжні герої. І вони не якісь професійні диверсанти. Дмитру - 33 роки й він електромонтер. Олегу - 52, він колишній військовий, а перед війною відкрив своє підприємство та займався вантажними перевезеннями. Денису — 29, працював у Росії.

Жоден з них не брав участі у протестах в Білорусі у 2020. Але у вирішальні дні лютого вони зробили шляхетний вибір — допомогти Україні.

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28 лютого 2022 року вони підпалили релейну шафу на перегоні Жердь — Останковичі на залізниці, що прямує в Україну. В результаті світлофори та стрілки були виведені з ладу. Що на певний час призупинило рух росіян на цій ділянці

28 лютого 2022 року вони підпалили релейну шафу на перегоні Жердь — Останковичі на залізниці, що прямує в Україну. В результаті світлофори та стрілки були виведені з ладу. Що на певний час призупинило рух росіян на цій ділянці.

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Під час слідства хлопців катували та били. Їм погрожували стратою. І у підсумку білоруський "суд" визнав всіх трьох винними у тероризмі та держзраді. Всі отримали від 21 до 23 років позбавлення волі.

Впевнений, що ці "рейкові партизани" вийдуть на волю значно раніше. І будуть героями двох країн — України та звільненої від окупації та влади тирана Білорусі.

Дякую, Олегу, Дмитре та Денисе!

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Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді

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