Білоруські добровольці підпорядковуються Генштабу ЗСУ і без наказу не зайдуть в Білорусь, - політолог Тишкевич
Політолог Ігар Тишкевич вважає, що білоруські добровольці можуть бути залучені до боротьби за владу в Білорусі, але вони підпорядковуються Генштабу ЗСУ і перетнути кордон можуть лише за наказом
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо говорити про перспективи Білорусі, то групи, які контактують з білоруськими добровольцями, припускають, що одним зі сценарії повалення режиму Лукашенка може бути залучення силової компонентної. Проте це один із можливих сценаріїв. Я не думаю, що після контрнаступу ЗСУ, в Білорусі почнеться повстання. Проте цілком ймовірно, що влада Лукашенка, після успішних наступальних операцій ЗСУ, може похитнутись", - пояснив Тишкевич.
Політолог зауважив, що білоруські добровольці можуть зайти на територію Білорусі лише після наказу Генштабу ЗСУ.
"В Білорусі ситуація може змінюватись за різними сценаріями. Білоруські силовики можуть просто замінити Лукашенка. Також можлива боротьба за владу в Білорусі, де одна зі сторін буде отримувати більшу російську підтримку. В такому разі, я припускаю, що військове керівництво України може віддати наказ втрутитись власним військам. Також в Білорусі можлива дестабілізація та перехід до громадянської війни. За такого сценарію, білоруські добровольці можуть бути залучені до боротьби за владу. Проте слід наголосити, що вони підпорядковуються Генштабу ЗСУ і перетнути кордон з Білоруссю можуть лише за наказом", - дода він.
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