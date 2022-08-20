Білоруські фахівці ремонтують російські бойові літаки для війни проти України, - розвідка
У білоруських Барановичах фахівці лагодять російські бойові літаки для розконсервації та війни проти України
Про це повідомила пресслужба української розвідки.
"Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - ідеться в заяві.
Переважно білоруські спеціалісти лагодять літаки типу МіГ-29 і його модифікації.
За інформацією розвідки, фахівці знімають їх зі зберігання та розконсервовують для використання у війні РФ проти України.
- 14 серпня головний редактор опозиційної білоруської радіостанції "Єврорадіо" Павло Свердлов заявив, що в Білорусі неформально вербують на війну проти України.
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