Про це повідомила пресслужба української розвідки.

"Міністерство оборони Білорусі та уряд РФ підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. Зокрема, працівники 558-го авіаційного ремонтного заводу (Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі "виїзних груп" для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121-му авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка)", - ідеться в заяві.

Переважно білоруські спеціалісти лагодять літаки типу МіГ-29 і його модифікації.

За інформацією розвідки, фахівці знімають їх зі зберігання та розконсервовують для використання у війні РФ проти України.

14 серпня головний редактор опозиційної білоруської радіостанції "Єврорадіо" Павло Свердлов заявив, що в Білорусі неформально вербують на війну проти України.

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