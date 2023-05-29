Білоруські гастарбайтери будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині
Жителі тимчасово окупованої Херсонщини відмовляються працювати на росіян, тому ті долучають гастарбайтерів з Білорусі до будівництва фортифікаційних споруд
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Оскільки мешканці ТОТ не хочуть працювати на окупантів, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - пише відомство.
Повідомляється, що група білорусів була залучена до будівництва фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
Крім того, рашисти долучили громадян Білорусі до виконання робіт з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області.
"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - додали у відомстві.
- Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни в тимчасово окупованому Криму надалі будують фортифікаційні споруди та риють окопи.
- У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд наркоманів та осіб з алкогольною залежністю. У разі відмови окупанти силою примушують їх рити траншеї.
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