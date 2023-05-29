Про це інформує Центр нацспротиву.

"Оскільки мешканці ТОТ не хочуть працювати на окупантів, росіянам доводиться залучати для інженерних робіт гастарбайтерів із Білорусі", - пише відомство.

Повідомляється, що група білорусів була залучена до будівництва фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Крім того, рашисти долучили громадян Білорусі до виконання робіт з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області.

"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та ростом безробіття в Білорусі, все більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу, від якої відмовляються місцеві мешканці", - додали у відомстві.