Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти в Криму силою примушують рити траншеї наркоманів та алкогольнозалежних, а ЗСУ відбили 40 атак РФ, - Генштаб

Окупанти в Криму силою примушують рити траншеї наркоманів та алкогольнозалежних, а ЗСУ відбили 40 атак РФ, - Генштаб

7 квітня, 2023 п'ятниця
06:38
війна з Росією російські військові окупанти

У Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд наркоманів та осіб з алкогольною залежністю. У разі відмови окупанти силою примушують їх рити траншеї

Про це у ранковому зведенні 7 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

"У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення", - йдеться у повідомленні. 

До інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі.

Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні загарбники силою примушують їх копати траншеї.

Росія завдала 5 ракетних та 18 авіаударів по Україні протягом доби

6 квітня противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

ЗСУ відбили понад 40 російських атак на 4 напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За минулу добу Сили оборони відбили понад 40 атак росіян.

Українські воїни знищили 3 ворожих коригованих авіабомби, 3 дрони та станцію РЕБ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Окрім того, захисники України знищили 3 БПЛА різних типів ("Орлан-10", "Supercam" та "Ланцет-3"), а також 3 коригованих авіаційних бомби.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Росія продовжує використовувати повітряний простір та територію Республіки Білорусь. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби РФ здійснила обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине Сумщини, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне.

Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російська армія вела наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мала.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак.

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби загарбницькі війська наступальних дій не проводили. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

  • Раніше у Генштабі розповіли, що в одному з населених пунктів Сімферопольського району було помічене наметове містечко, в якому перебуває близько сотні поранених окупантів.

Росія
Білорусь
Крим
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
путін
6 квітня, 2023 четвер
Тільки дві людини у світі зможуть змусити Путіна зупинити війну, - військовий експерт Ступак
У французькому місті Авіньйон з’явився мурал з Макроном-"Гітлером"
6 квітня, 2023 четвер
Макрон втрачає підтримку: лідером президентського рейтингу стала Ле Пен, - опитування
путін
6 квітня, 2023 четвер
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.99
    Купівля 36.99
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 40.08
    Продаж 40.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 квітня
08:07
OPINION
Петро Олещук
Як Польща хоче "захопити" Україну
08:05
Ворог випустив понад 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, 7 людей поранені
08:01
Огляд
TikTok
Все більше країн забороняють TikTok. Що сталося і як відреагує Україна
07:45
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
У США прокоментували інформацію про можливі переговори України з РФ щодо Криму: лише Зеленський може визначити, чи готовий на це
07:26
Tesla
Tesla використовуватиме батареї LFP у своїх електромобілях і вантажівках
07:11
Пентагон
Пентагон розслідує витік таємних документів США й НАТО щодо контрнаступу України
06:11
Анонс
Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 20-го туру чемпіонату України з футболу
06:04
Протести через пенсійну реформу у Франції
Протести у Франції: сталися сутички активістів з поліцією, є поранені та затримані
05:29
Олександр Лукашенко
Білорусь перекинула щонайменше 10 танків до кордону з Литвою, - Гаюн
05:21
зерно вагон елеватор
Українське зерно експортуватимуть через Польщу без розвантаження, - речник уряду Мюллер
05:05
Окупанти
РФ підтримує псевдоволонтерів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
03:23
Українські артилеристи
ЗСУ знищили спостережний пункт росіян на одному з островів
02:28
Ракетоносій "калібрів"
Через шторм росіяни завели всі ракетоносії в пункти базування
01:31
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Перехід Мудрика визнали одним з найгірших трансферів "Челсі" у цьому сезоні
01:17
Оновлено
єврейська громада україни
Ізраїль оголосив про удари по Сектору Гази
01:07
Антон Чередник
У Росії вперше почали суд над полоненим українським військовим, – ЗМІ
00:59
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині внаслідок російського обстрілу пошкоджено ангар, 2 трактори, авто та зерносховище
00:38
Російські військові
У березні рекордна кількість російських військових звернулася щодо здачі в полон
00:30
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 квітня
2023, четвер
6 квітня
23:47
Microsoft
Microsoft заплатить штраф $3 млн за порушення санкцій, зокрема проти РФ
23:36
Андрій Наумов
У Сербії відбулося судове засідання в справі ексгенерала СБУ Наумова
23:05
Володимир Жириновський
У РФ планують створити нейромережу, яка генеруватиме відповіді з висловів Жириновського
22:21
SAMP-T
У Словаччині розмістили італійську систему ППО SAMP-T для зміцнення східного флангу НАТО
22:11
Херсонська область
Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами: поранено 7 людей
22:00
Києво-Печерська лавра
Митрополит Епіфаній очолить богослужіння в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври у Вербну неділю
21:47
Уран
Телескоп Вебба зробив унікальне фото Урану: розгледів небачене досі пилове кільце
21:39
Олексій Резніков і Ніколаос Панайотопулос
Україна домовилася про посилення оборонної співпраці з Грецією
21:21
Навчання НАТО Defender 23
Близько 26 тис. солдатів з 26 країн: У Європі відбудуться масштабні військові навчання
21:08
Мелітополь
У Мелітополі й навколишніх селах пролунало кілька вибухів, – мер
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Макрон не зміг переконати Цзіньпіна, Україна готується завдати удару Росії, протест в ООН через депортацію дітей до РФ. Світові ЗМІ про Україну 6 квітня
20:43
Жозеп Боррель
Боррель планує відвідати Китай 13 квітня
20:41
Вконтакте
Російська соцмережа ВКонтакте блокує рекламу способів виїзду з РФ
20:27
Роберт Кеннеді-молодший балотуватиметься на посаду президента США у 2024 році
20:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:14
Головний військовий священник РПЦ Дмитро Васеленков
В РПЦ ввели посаду "головний військовий священник" для окупантів в Україні
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Путін, Гондурас і Сіярто
19:54
На Харківщині на приватних подвір'ях підірвалися двоє цивільних
19:39
У Маріупольському районі окупанти набирають підлітків у "добровольчу дружину" і навчають воювати, - радник мера
19:22
Рейд РДК у Брянську область
Зайшли, поспілкувалися з місцевими, повернулися: Російський добровольчий корпус повідомив про другий рейд у РФ
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 407 доби війни: Литва надасть Україні військову допомогу, а у США високо оцінили навички пілотів ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV