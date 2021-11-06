Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Білоруські кіберпартизани дізналися телефони всіх співробітників МВС Лукашенка

Білоруські кіберпартизани дізналися телефони всіх співробітників МВС Лукашенка

6 листопада, 2021 субота
10:00
Світ

Кіберпартизани Білорусі повідомили, що заволоділи даними внутрішнього довідника МВС

Про це вони повідомили через свій телеграм-канал, інформує Еспресо.TV.

"У наших руках контакти працівників усіх підрозділів МВС РБ", - наголошують вони.

За словами кіберпратизан, "у вирішальний момент" вони "вийдуть на зв'язок із інструкціями" для усіх тих, хто працює в підконтрольному режиму Лукашенка відомстві.

Читайте також: Віталій Портников: Лукашенко перетворюється на “гаранта навпаки”

"Відсидітися не вдасться. Вам доведеться обирати, на чиєму боці боротися і як увійти до історії нової Білорусі.

Готуємось до моменту Х. Ніхто не уникне відповідальності", - наголосили білоруські кіберпартизани.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Білорусь
новини Білорусі
режим Лукашенка
революція у Білорусі
кібер-війна
Читайте також:
Ірина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
“Отвєтка” Зеленського. За висловлювання дворічної давності про "зелених чоловічків" Геращенко хочуть позбавити права брати участь у п’яти засіданнях Ради
2 листопада, 2021 вiвторок
Усик розповів, з ким він бажає битись за титул абсолютного чемпіона світу
Ірина Геращенко
5 листопада, 2021 п'ятниця
Від "зелених чоловічків" до "зелених чудиків". Рада не змогла позбавити Геращенко права брати участь у п'яти засіданнях парламенту
Київ
+9
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.04
    Купівля 26.04
    Продаж 26.29
  • EUR
    Купівля 29.95
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
6 листопада
12:11
Орест Каракевич
"Зеленському не вигідно говорити про війну – падають рейтинги", − ветеран російсько-української війни Орест Каракевич
11:53
Збройні Сили України
5 листопада на фронті: з боку росіян - 8 обстрілів, з боку українців - поранений
11:25
Посольство Нідерландів пильніше придивилось до двох областей України
11:01
Коронавірус в Україні
Пандемія COVID в Україні: за добу - 25 тис. випадків, 5 тис. госпіталізованих. Найбільше заражень в Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Львові
10:40
Петро Порошенко
"Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України
10:20
"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
09:36
Astroworld
На музичному фестивалі у Техасі загинули 8 людей. Є поранені
09:13
Земана годують через зонд. У нього цироз печінки
08:49
місто Дніпро
86 шкіл Дніпра повертаються до нормальної роботи
08:27
туман
Рятувальники попереджають про небезпечний туман
08:04
Андрій Костін
Українську делегацію у ТКГ очолив "слуга" Костін, який провалив конкурс на голову САП
07:22
Вільям Бернс
Шеф ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, аби попередити Кремль щодо України, - CNN
2021, п'ятниця
5 листопада
23:27
Радек Матула
Новий уряд Чехії буде готовий підтримати європейські прагнення України - посол Чеської Республіки
23:13
Марсохід
Марсохід NASA знайшов на Марсі нові органічні сполуки, одна з яких може свідчити про колишнє життя на планеті
23:00
Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного водія примусово візьмуть кров на аналіз, - адвокат
22:56
Йосип Ілічич
Конкурент Малиновського вирішив продовжити контракт з "Аталантою"
22:45
Климпуш-Цинцадзе
Перестаньте шантажувати Україну і допоможіть їй, - Іванна Климпуш-Цинцадзе
22:35
Віктор Ляшко
МОЗ планує дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу
22:20
Іштван Ійдярто
Україна має право на формування своєї ідентичності, але без колізій з етнічними групами, – посол Угорщини
22:17
вибори
ОПОРА: лише в Новобаварському районі Харкова у протоколах Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів
21:45
Україна скочується назад у здійсненні реформ – депутатка Європарламенту
21:44
Президент відзначив державними нагородами дев'ятьох військових
21:33
декларація, сімейний лікар
У Києві викрили групу медиків, які продавали фейкові негативні тести на COVID-19
21:26
"Металіст 1925" - "Олександрія"
"Олександрія" впевнено перемогла "Металіст 1925" у матчі - відкритті 14 -го туру УПЛ
21:10
"Так виглядає справжня сила людей": Грета Тунберг у Глазго взяла участь у масовій акції проти кліматичних змін
20:55
Рахім Стерлінг
Новий тренер "Барселони" визначився з трансферними цілями
20:40
Одразу після звільнення генерал Павловський з дружиною подякували Порошенку
20:39
Україна - Фарерські острови
В Україні може пройти чемпіонат Європи з футболу
20:17
Зеленський підписав закон про меценатську діяльність у спорті
Зеленський підписав закон про виділення 800 млн грн на кисневі станції
20:08
"Відносини з Росією завжди були особливими": Меркель виступила за діалог із РФ
19:59
Андрій Дрига
Закарпаття демонструє падіння рівня співпраці у громадах, - соцдослідження
19:57
Василь Ломаченко
Ломаченко потрапив у топ-10 кращих боксерів XXI століття
19:49
Ліонель Мессі
Мессі повідомили, що він виграє "Золотий м'яч", - ЗМІ
19:24
Міжнародні експерти опублікували нові докази збройної агресії РФ проти України
18:59
Михайло Мудрик
"Я в шоці", - 20-річний футболіст "Шахтаря" розповів, як йому аплодували фанати "Реалу" в матчі ЛЧ
18:58
рятувальник
На Прикарпатті знайшли заблукалого в горах хлопчика
18:54
електроенергія
Через аварії на електромережах українці за 9 місяців недоотримали електроенергії на близько 37 млн грн
18:47
Анатолій Ткачук
На Закарпатті треба розвивати сільське господарство для багатих, - експерт
18:20
бойовик "ДНР"
На Черкащині трьох бойовиків "ЛНР" та "ДНР" засудили за терористичну діяльність
18:12
обстріл
Задіяли заборонені міномети: росіяни 5 разів порушили "тишу", поранено бійця ООС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV