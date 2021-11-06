Білоруські кіберпартизани дізналися телефони всіх співробітників МВС Лукашенка
Кіберпартизани Білорусі повідомили, що заволоділи даними внутрішнього довідника МВС
Про це вони повідомили через свій телеграм-канал, інформує Еспресо.TV.
"У наших руках контакти працівників усіх підрозділів МВС РБ", - наголошують вони.
За словами кіберпратизан, "у вирішальний момент" вони "вийдуть на зв'язок із інструкціями" для усіх тих, хто працює в підконтрольному режиму Лукашенка відомстві.
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"Відсидітися не вдасться. Вам доведеться обирати, на чиєму боці боротися і як увійти до історії нової Білорусі.
Готуємось до моменту Х. Ніхто не уникне відповідальності", - наголосили білоруські кіберпартизани.
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