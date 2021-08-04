Білоруські правозахисники заявляють, що затриманий режимом Лукашенка чоловік втік з "хімії" та залишив країну
Білорус Дмитро Кулаков, якого засудили до трьох з половиною років за образу та погрози поліції, втік з колонії відкритого типу
Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
Дмитра Кулакова засудили до 3,5 років "хімії" за образу та погрози міліціонерам у чаті месенжера Telegram. Чоловік відбував покарання у виправній установі №49 у Шклові.
Правозахисники додають, що чоловік втік з "хімії" та покинув Білорусь.
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