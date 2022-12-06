Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - ідеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС зазначили, що на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту і зберігають пильність.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

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