Білоруські прикордонники використовують біженців з Ірану та Пакистану, щоб виявляти вразливі ділянки українського кордону, - ЦНС
Білоруські прикордонники використовують біженців з Ірану та Пакистану для виявлення вразливих ділянок українського кордону, через які могли би пройти диверсійні групи
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ", - ідеться в повідомленні.
Водночас у ЦНС зазначили, що на північному кордоні вживають заходів забезпечення захисту і зберігають пильність.
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