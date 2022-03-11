Білоруські війська можуть атакувати Україну 11 березня о 21:00, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже сьогодні, 11 березня
Про це повідомляє офіційний Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
За інформацією джерела, після першого раунду переговорів у Москві президент РФ Володимир Путін і самопроголошений лідер РБ Олександр Лукашенко зробили по одному дзвінку.
"Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну. За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21.00", - йдеться у повідомленні.
- У п'ятницю, 11 березня, російська авіація завдала удару по території Білорусі. Літаки РФ обстріляли населений пункт Копані.
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