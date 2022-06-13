Білоруських десантників навчають перевіркам на блок-постах та міським боям
Телевізійний канал Міністерства оборони Республіки Білорусь "ВоенТВ" у неділю, 12 червня 2022 року, оприлюднив відеорепортаж з навчань сил спеціальних операцій країни на полігоні "Лосвідо", що у Вітебській області
Сюжет викладено у вільний доступ на ТГ-каналі мовника.
"Під час проведення навчань батальйон (військово-десантних військ - ред.) вів контрдиверсійні дії у призначеному районі. Виконували завдання щодо встановлення блок-постів, взяття під охорону дорожніх напрямків, встановлення засідок", - каже на відео керівник навчань, ім'я та прізвище якого не вказуються.
Після цього йдуть кадри перевірки цивільно авта й водія на навчальному блок-пості.
Також наголошується, що окремо відпрацьовується "зачистка населених пунктів".
"Ми стикаємося з тим, що нам жодним чином не уникнути введення бойових дій у населених пунктах. Як оборонної, так і наступальної тематики... У міській, сільській забудові", - наголошує керівник навчань.
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При цьому білоруські десантники продовжують опановувати суміжні військові спеціальності - кулеметників та гранатометників.
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